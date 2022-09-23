Жители Рубежного во время референдума голосовали в бомбоубежище из-за обстрелов ВСУ

Жители города Рубежное в ЛНР во время референдума по вхождению в состав России голосовали в бомбоубежище из-за обстрелов украинских военных. Такое заявление сделала руководитель Центризбиркома республики Елена Кравченко.

"Когда проходило голосование в городе Рубежное, начался обстрел со стороны Украины и нашим избирателям предложили просто спуститься в бомбоубежище. <...> Избиратели изъявили желание спуститься в бомбоубежище и продолжить голосование там", — сообщила она журналистам.