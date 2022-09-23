Жители Рубежного во время референдума голосовали в бомбоубежище из-за обстрелов ВСУ
Жители города Рубежное в ЛНР во время референдума по вхождению в состав России голосовали в бомбоубежище из-за обстрелов украинских военных. Такое заявление сделала руководитель Центризбиркома республики Елена Кравченко.
"Когда проходило голосование в городе Рубежное, начался обстрел со стороны Украины и нашим избирателям предложили просто спуститься в бомбоубежище. <...> Избиратели изъявили желание спуститься в бомбоубежище и продолжить голосование там", — сообщила она журналистам.
Кравченко добавила, что комиссия была обязана по инструкции обеспечить безопасность участников голосования, а также избирательной документации и технологического оборудования.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Антон Вергун