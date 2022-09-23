Несколько избирательных участков в ЛНР закрылись досрочно из-за угрозы обстрелов ВСУ
Из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины некоторые избирательные участки, организованные в Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках референдума о вхождении территории в состав России, вынуждены были закрыться раньше. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"Это в Алчевске, это в Северодонецке, где начали поступать угрозы обстрелов", — цитирует ТАСС Кравченко.
Ранее Лайф писал, что жители Рубежного во время референдума голосовали в бомбоубежище из-за ударов ВСУ. Когда проходило голосование, там начался обстрел со стороны Украины.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
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ТАСС / Егор Алеев