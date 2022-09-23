Несколько избирательных участков в ЛНР закрылись досрочно из-за угрозы обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины некоторые избирательные участки, организованные в Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках референдума о вхождении территории в состав России, вынуждены были закрыться раньше. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Это в Алчевске, это в Северодонецке, где начали поступать угрозы обстрелов", — цитирует ТАСС Кравченко.