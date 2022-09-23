В Турции рассказали, как шли переговоры по обмену пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными, проведённый на днях между Россией и Украиной, стал результатом сложных переговоров, которые шли 3-3,5 месяца. Об этом рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в переговорном процессе участвовал лично турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства постоянно обсуждал эту тему с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Мы сделали предложение о доставке в Турцию пяти человек, из-за которых весь процесс мог застопориться. Благодаря предложенной нами формуле обмен удалось провести", — отметил Калын, имея в виду командиров националистического батальона "Азов".

Представитель президента Турции добавил, что важная роль в обмене была отведена Национальной разведывательной организации Турции. Калын добавил, что доставленные в его страну после обмена лица "находятся в надёжном месте и будут находиться там до окончания войны".