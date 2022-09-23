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23 сентября, 19:22

В Турции рассказали, как шли переговоры по обмену пленными между Россией и Украиной

Представитель президента Турции: Обмен пленными стал результатом сложных переговоров

Обмен пленными, проведённый на днях между Россией и Украиной, стал результатом сложных переговоров, которые шли 3-3,5 месяца. Об этом рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в переговорном процессе участвовал лично турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства постоянно обсуждал эту тему с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Мы сделали предложение о доставке в Турцию пяти человек, из-за которых весь процесс мог застопориться. Благодаря предложенной нами формуле обмен удалось провести", — отметил Калын, имея в виду командиров националистического батальона "Азов".

Представитель президента Турции добавил, что важная роль в обмене была отведена Национальной разведывательной организации Турции. Калын добавил, что доставленные в его страну после обмена лица "находятся в надёжном месте и будут находиться там до окончания войны".

Лайф рассказывал, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они находятся в медицинских учреждениях Минобороны. Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что из плена также был освобождён политик Виктор Медведчук.

* Решением Верховного суда признан террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена

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Кадр из видео Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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