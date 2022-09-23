Украинский журналист Цимбалюк и ещё три человека признаны иноагентами

В Министерстве юстиции РФ приняли решение о внесении в реестр СМИ-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в реестре физлиц, выполняющих функции иностранного агента, появились блогер Дмитрий Иванов*, журналист Александр Кушнарь* и глава так называемого Альянса учителей Даниил Кен*.

В обосновании их включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Стоит отметить, что Цимбалюк был последним украинским журналистом, аккредитованным в России. В частности, в 2021 году он присутствовал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал Лайф, ранее певица Алла Пугачёва попросила в соцсетях Минюст РФ добавить её в список иноагентов после того, как в тот же реестр внесли её мужа — комика Максима Галкина*.