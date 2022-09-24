В "Единой России" рассказали о региональных депутатах, попросившихся на фронт
Многие региональные и муниципальные депутаты "Единой России" после объявления частичной мобилизации решили добровольцами отправиться на фронт. В пресс-службе партии рассказали, кто из парламентариев самостоятельно вызвался принять участие в спецоперации (СВО) на Украине.
Так, в Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета мобилизироваться захотел Дмитрий Сигачев. Отправиться на фронт от Карелии изъявили желание председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович и трое депутатов (среди них, между прочим, есть женщина) — Алексей Хейфец, Сергей Шугаев, а также Галина Алупова. От Смоленской области заявления на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Сергей Мишин.
"От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата — Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения — Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района — Артём Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района — Александр Немец", — добавили в пресс-службе партии.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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