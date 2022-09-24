В "Единой России" рассказали о региональных депутатах, попросившихся на фронт

Многие региональные и муниципальные депутаты "Единой России" после объявления частичной мобилизации решили добровольцами отправиться на фронт. В пресс-службе партии рассказали , кто из парламентариев самостоятельно вызвался принять участие в спецоперации (СВО) на Украине.

Так, в Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета мобилизироваться захотел Дмитрий Сигачев. Отправиться на фронт от Карелии изъявили желание председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович и трое депутатов (среди них, между прочим, есть женщина) — Алексей Хейфец, Сергей Шугаев, а также Галина Алупова. От Смоленской области заявления на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Сергей Мишин.