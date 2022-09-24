ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 11:28

МО: ВКС РФ сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, переоборудованный под применение ракет HARM

Истребителем ВКС России в Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29, который переоборудовали под использование ракет США HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", — сказал он.

ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области
ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области

Ранее появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ. В Минобороны уточнили, что экипажи штурмовой авиации выполняли пуски ракет парами с малых высот.

BannerImage

Wikipedia

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar