МО: ВКС РФ сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, переоборудованный под применение ракет HARM
Истребителем ВКС России в Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29, который переоборудовали под использование ракет США HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", — сказал он.
Ранее появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ. В Минобороны уточнили, что экипажи штурмовой авиации выполняли пуски ракет парами с малых высот.