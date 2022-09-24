МО: ВКС РФ сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, переоборудованный под применение ракет HARM

Истребителем ВКС России в Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29, который переоборудовали под использование ракет США HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", — сказал он.