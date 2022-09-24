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24 сентября, 11:10

ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области

Воздушно-космические силы России уничтожили более 200 боевиков из трёх бригад Вооружённых сил Украины и три танка в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаева, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки Николаевской области уничтожено более 200 националистов", — сказал он в ходе брифинга.

Также ВСУ лишились трёх танков и 16 боевых бронированных машин.

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Ранее появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ. В Минобороны уточнили, что экипажи штурмовой авиации выполняли пуски ракет парами с малых высот.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков

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