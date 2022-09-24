Российская ПВО перехватила три ракеты HARM и 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также сбили три противорадиолокационные ракеты HARM и две "Точки-У". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены в воздухе 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населёнными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У", — уточнил он в ходе брифинга.

Вместе с тем, по словам генерал-лейтенанта, российская ПВО сбила семь украинских беспилотников в населённых пунктах Донецкой Народной Республики, а также в Херсонской и Запорожской областях.