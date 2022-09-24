Российские военные ликвидировали до 300 наёмников под Николаевом

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили порядка 300 иностранных наёмников в Николаевской области.

По его словам, наши бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева. Цель, как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, находилась в районе населённого пункта Калиновка.