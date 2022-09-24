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24 сентября, 10:57
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Российские военные ликвидировали до 300 наёмников под Николаевом

Минобороны сообщило о ликвидации порядка 300 наёмников под Николаевом

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили порядка 300 иностранных наёмников в Николаевской области.

По его словам, наши бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева. Цель, как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, находилась в районе населённого пункта Калиновка.

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что российские ВКС уничтожили почти 200 бойцов украинской группы "Чайка" и нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард" в районе Запорожья. Кроме того, было ликвидировано 12 единиц военной техники.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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