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Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 10:57
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Российские военные ликвидировали до 300 наёмников под Николаевом

Минобороны сообщило о ликвидации порядка 300 наёмников под Николаевом

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили порядка 300 иностранных наёмников в Николаевской области.

По его словам, наши бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева. Цель, как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, находилась в районе населённого пункта Калиновка.

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что российские ВКС уничтожили почти 200 бойцов украинской группы "Чайка" и нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард" в районе Запорожья. Кроме того, было ликвидировано 12 единиц военной техники.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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