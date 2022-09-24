Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами российских штурмовиков Су-25. На кадрах можно увидеть подготовку к вылету, как самолёты летят к цели и с кабрирования наносят удары по позициям украинских войск. Затем лётчики выполняют манёвры, чтобы избежать стрельбы по ним из переносных зенитных ракетных комплексов.

Уничтожение российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ. Видео © Telegram / "Минобороны России"

Как уточнили в ведомстве, экипажи штурмовой авиации нанесли удары по военным объектам и технике подразделений войск Украины.

"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника", — уточнили в Минобороны.