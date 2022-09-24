ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 08:41
9770

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами российских штурмовиков Су-25. На кадрах можно увидеть подготовку к вылету, как самолёты летят к цели и с кабрирования наносят удары по позициям украинских войск. Затем лётчики выполняют манёвры, чтобы избежать стрельбы по ним из переносных зенитных ракетных комплексов.

Уничтожение российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ. Видео © Telegram / "Минобороны России"

Как уточнили в ведомстве, экипажи штурмовой авиации нанесли удары по военным объектам и технике подразделений войск Украины.

"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника", — уточнили в Минобороны.

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 220 военных ВСУ и 100 наёмников в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 220 военных ВСУ и 100 наёмников в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что российские ВКС уничтожили почти 200 бойцов украинской группы "Чайка" и нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард" в районе Запорожья. Кроме того, было ликвидировано 12 единиц военной техники.

BannerImage

Telegram / "Минобороны России"

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar