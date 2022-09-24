Пенсионерка погибла под колёсами вылетевшей на остановку иномарки в Перми
Иномарка врезалась в остановку в Перми, погибла женщина-пенсионер
Иномарка врезалась в остановку в Перми. Обложка © VK / "ЧП Пермь"
В Перми автомобиль врезался в остановку. Погибла женщина, ещё трое человек пострадали. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Всё случилось утром на площади Карла Маркса. Предварительно, водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и врезался в остановку. Вероятнее всего, у 70-летнего мужчины случилось резкое недомогание.
"В результате автоаварии погибла женщина-пенсионер. Ещё трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Последствия аварии в Перми, где иномарка врезалась в остановку. Фото © VK / "Подслушано Пермь"
На месте работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, также приезжали пять машин скорой помощи и пожарный автомобиль.
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