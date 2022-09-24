Пенсионерка погибла под колёсами вылетевшей на остановку иномарки в Перми

В Перми автомобиль врезался в остановку. Погибла женщина, ещё трое человек пострадали. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Всё случилось утром на площади Карла Маркса. Предварительно, водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и врезался в остановку. Вероятнее всего, у 70-летнего мужчины случилось резкое недомогание.

"В результате автоаварии погибла женщина-пенсионер. Ещё трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Последствия аварии в Перми, где иномарка врезалась в остановку. Фото © VK / "Подслушано Пермь"