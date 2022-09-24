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24 сентября, 08:38

Пенсионерка погибла под колёсами вылетевшей на остановку иномарки в Перми

Иномарка врезалась в остановку в Перми, погибла женщина-пенсионер

<p>Иномарка врезалась в остановку в Перми. Обложка © VK / "<a href="https://vk.com/club102931397?z=photo-102931397_457240648/wall-102931397_8533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Пермь</a>"</p>

Иномарка врезалась в остановку в Перми. Обложка © VK / "ЧП Пермь"

В Перми автомобиль врезался в остановку. Погибла женщина, ещё трое человек пострадали. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Всё случилось утром на площади Карла Маркса. Предварительно, водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и врезался в остановку. Вероятнее всего, у 70-летнего мужчины случилось резкое недомогание.

"В результате автоаварии погибла женщина-пенсионер. Ещё трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Последствия аварии в Перми, где иномарка врезалась в остановку. Фото © VK / "Подслушано Пермь"

Последствия аварии в Перми, где иномарка врезалась в остановку. Фото © VK / "Подслушано Пермь"

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На месте работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, также приезжали пять машин скорой помощи и пожарный автомобиль.

Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения. ДТП произошло около 17:00 мск на улице Политехнической. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, позднее их количество выросло до 18.

Артур Лапсаков

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