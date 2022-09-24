"А чего все по встречке ездят?": Попытка приморцев объехать затор закончилась жёсткой аварией
Во Владивостоке из-за перекрытой дороги случилась массовая авария
Во Владивостоке автомобиль врезался в несколько других машин и перевернулся. Это произошло в районе Патрокл — там образовалась небольшая пробка из-за перекрытия дороги.
Во Владивостоке из-за перекрытой дороги случилась массовая авария. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus
Как сообщают "Вести Приморье", затор возник из-за марафонского забега "Мосты Владивостока – 2022". Для проведения спортивного мероприятия перекрыли несколько дорог. Администрация города предупредила об ограничении заранее, но многие водители были явно не в курсе. В итоге возникла пробка.
Чтобы выехать обратно, некоторые начали сдавать назад, нарушая правила дорожного движения. Это привело к ДТП: один из водителей не заметил другой автомобиль из-за машин, двигавшихся по встречке. Он врезался в поток и перевернулся.
Ранее Лайф сообщал, что в Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения. ДТП произошло на улице Политехнической. Пострадали 18 человек, трое из них — подростки.
Telegram / dpskontrol_125rus