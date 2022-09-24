НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 сентября, 03:23

"А чего все по встречке ездят?": Попытка приморцев объехать затор закончилась жёсткой аварией

Во Владивостоке из-за перекрытой дороги случилась массовая авария

Во Владивостоке автомобиль врезался в несколько других машин и перевернулся. Это произошло в районе Патрокл — там образовалась небольшая пробка из-за перекрытия дороги.

Во Владивостоке из-за перекрытой дороги случилась массовая авария. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus

Как сообщают "Вести Приморье", затор возник из-за марафонского забега "Мосты Владивостока – 2022". Для проведения спортивного мероприятия перекрыли несколько дорог. Администрация города предупредила об ограничении заранее, но многие водители были явно не в курсе. В итоге возникла пробка.

Чтобы выехать обратно, некоторые начали сдавать назад, нарушая правила дорожного движения. Это привело к ДТП: один из водителей не заметил другой автомобиль из-за машин, двигавшихся по встречке. Он врезался в поток и перевернулся.

Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком на "Малой бетонке" в Подмосковье

Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком на "Малой бетонке" в Подмосковье

Ранее Лайф сообщал, что в Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения. ДТП произошло на улице Политехнической. Пострадали 18 человек, трое из них — подростки.

Обложка ©

Telegram / dpskontrol_125rus

Илья Лапушенко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров