"А чего все по встречке ездят?": Попытка приморцев объехать затор закончилась жёсткой аварией

Во Владивостоке автомобиль врезался в несколько других машин и перевернулся. Это произошло в районе Патрокл — там образовалась небольшая пробка из-за перекрытия дороги.

Во Владивостоке из-за перекрытой дороги случилась массовая авария. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus

Как сообщают "Вести Приморье", затор возник из-за марафонского забега "Мосты Владивостока – 2022". Для проведения спортивного мероприятия перекрыли несколько дорог. Администрация города предупредила об ограничении заранее, но многие водители были явно не в курсе. В итоге возникла пробка.