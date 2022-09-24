Сомнолог предложил три техники быстрого засыпания

Быстро помогут заснуть техника обратного мигания и особое дыхание. Об этом рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он уточнил, что в первом случае надо открывать глаза через каждые десять секунд, а во втором — дышать под счёт.

"Мне нравится техника обратного мигания. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и посчитать до десяти. Потом опять на секунду открываешь и на десять секунд закрываешь. И человеку каждый раз будет не очень хотеть открывать глаза. Буквально 5–7 минут такой техники, и развивается сонливость", — рассказал Бузунов порталу Ura.ru.

Дышать же нужно на счёт до восьми. На четыре — вдыхаешь, на семь — задерживаешь, на восемь — выдыхаешь. Контролируемое замедленное дыхание рефлекторно тормозит нервную систему, объяснил врач. Он отметил, что, когда человек считает про себя, он не может логично мыслить и у него меньше эмоций. Профессор также предложил медитативные техники.

"Ещё одна техника немного сложная. Это техника мышечной релаксации, когда человек напряг одни мышцы, расслабил. Потом другие напряг, расслабил. Или можно какую-то медитацию послушать. Такие сказки для сна, причем они ещё специально написаны с визуализацией", — рассказал врач.