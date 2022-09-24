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24 сентября, 02:29

В Венгрии однозначно ответили на вопрос о возможности отмены санкций ЕС

Глава МИД Венгрии: В ЕС не обсуждают снятие санкций с России

В Европейском союзе сейчас не обсуждают возможность снятия санкций, введённых против России из-за конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Нет-нет, всё ровно наоборот", — ответил он РИА "Новости" на вопрос, ведутся ли подобные дискуссии в Евросоюзе.

Он затруднился однозначно ответить, может ли дефицит энергоносителей в будущем заставить страны ЕС смягчить ограничения, введённые против России.

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Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Венгрии призвал ЕС напрочь забыть о восьмом пакете санкций против России. По его мнению, очередной этап ограничений только углубит энергетический кризис.

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Wikipedia / U.S. Department of State

Андрей Григорьев

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