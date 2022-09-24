Республиканцы восхвалили "исключительность" Штатов кадрами из России

В предвыборном ролике Республиканской партии США, восхваляющем "исключительность Америки", оказались далеко не американские виды. Среди прочего там можно увидеть кадры из России, с Украины и из Словакии.

Так, пишет издание Huffpost, закадровый дикторский текст о "богатом наследии американской истории" сопровождает видеоряд с нефтяной вышкой под Волгоградом. По данным ресурса, оттуда же родом кадры с мальчиком, бегущим с игрушечным самолётом. Они иллюстрируют выдержки из Декларации независимости о "свободе и стремлении к счастью". Ресурс предположил, что вместо создания уникального контента авторы ролика воспользовались подборкой платных кадров из Интернета.

Рассуждения о "динамизме американской мечты" сопровождаются видом кукурузного поля на Украине, над которым заходит солнце. Также в предвыборном ролике американской партии можно увидеть кадры со словацким магазином. Предвыборный клип размещён на ютуб-канале лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти.