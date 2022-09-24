Кадыров рассказал, какая сила в России способна "снести любую западную армию"
Кадыров: Даже 50% штата силовых ведомств России "снесут любую западную армию"
В России колоссальный штат сотрудников различных ведомств, даже если взять только половину, они могут "снести любую западную армию". Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своём телеграм-канале он отметил, что, даже без учёта резервистов, в России "колоссальный штат сотрудников", которые хорошо подготовлены физически и умеют обращаться с оружием. Это представители МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуры, СКР.
"Вместе с силовыми и военными ведомствами это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве двух с половиной миллионов человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится", — считает Кадыров.
По его мнению, у России много ресурсов, в том числе военных, которые "НАТО и Запад устанут считать".
На фоне таких заявлений он вновь обратился к уклонистам от частичной мобилизации. Кадыров назвал их "дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами". Настоящий же мужчина, как считает глава Чечни, "должен мечтать совершить подвиг".
Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Минобороны РФ