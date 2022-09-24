Кадыров рассказал, какая сила в России способна "снести любую западную армию"

В России колоссальный штат сотрудников различных ведомств, даже если взять только половину, они могут "снести любую западную армию". Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своём телеграм-канале он отметил, что, даже без учёта резервистов, в России "колоссальный штат сотрудников", которые хорошо подготовлены физически и умеют обращаться с оружием. Это представители МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуры, СКР.

"Вместе с силовыми и военными ведомствами это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве двух с половиной миллионов человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится", — считает Кадыров.

По его мнению, у России много ресурсов, в том числе военных, которые "НАТО и Запад устанут считать".