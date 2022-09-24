"Отличный продавец": После слов премьера эстонцы бросились скупать электрогенераторы
ERR: В Эстонии скупают электрогенераторы после слов премьера
Продавцом электрогенераторов назвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас менеджеры крупной торговой сети, работающей в республике. После её слов о возможных в скором времени проблемах с электричеством жители буквально смели приборы с полок. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
"Премьер-министр — отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию", — сказал менеджер магазина Свенн Милли.
Также портал сообщает, что эстонцы бросились покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки. Продажи товаров этих групп выросли в считаные часы на 10%.
Случилось это на фоне того, что работники Спасательного департамента Эстонии напомнили жителям страны о важности подготовки к кризисным ситуациям, в том числе перечислили, что должно быть в запасе на чёрный день. Кроме упомянутого выше, это внешние аккумуляторы, радио, лекарства, а самое главное — питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Также жителям страны дали указания, что делать, если отключат канализацию. Им рекомендовали пользоваться на унитазе мусорными мешками.
Утром 23 сентября Каллас яро призывала эстонцев готовиться к возможным трудностям с электроснабжением. По её словам, проблемы могут возникнуть в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.
Ранее Лайф писал, что на фото призывающей беречь электроэнергию премьера Эстонии Каллас обнаружили обогреватель. Многие пользователи соцсетей крайне возмутились таким поведением главы правительства. Юзеры обратили внимание на то, что еврочиновники продолжают вести привычный образ жизни.