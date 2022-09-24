"Отличный продавец": После слов премьера эстонцы бросились скупать электрогенераторы

Продавцом электрогенераторов назвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас менеджеры крупной торговой сети, работающей в республике. После её слов о возможных в скором времени проблемах с электричеством жители буквально смели приборы с полок. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

"Премьер-министр — отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию", — сказал менеджер магазина Свенн Милли.

Также портал сообщает, что эстонцы бросились покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки. Продажи товаров этих групп выросли в считаные часы на 10%.

Случилось это на фоне того, что работники Спасательного департамента Эстонии напомнили жителям страны о важности подготовки к кризисным ситуациям, в том числе перечислили, что должно быть в запасе на чёрный день. Кроме упомянутого выше, это внешние аккумуляторы, радио, лекарства, а самое главное — питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Также жителям страны дали указания, что делать, если отключат канализацию. Им рекомендовали пользоваться на унитазе мусорными мешками.

Утром 23 сентября Каллас яро призывала эстонцев готовиться к возможным трудностям с электроснабжением. По её словам, проблемы могут возникнуть в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.