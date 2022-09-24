Карьера легендарного теннисиста Федерера завершилась поражением

Роджер Федерер, которого называют величайшим теннисистом современности, завершил свою карьеру, проиграв в последнем матче. Знаменитый швейцарец в паре с испанцем Рафаэлем Надалем проиграл американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера.

Игра завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 в пользу Сока и Тиафо. А до этого Федерер объявил о том, что после матча покидает корт насовсем. Встреча состоялась в ночь на субботу в Лондоне.

41-летний Федерер выиграл 20 турниров Большого шлема. На его счету 103 титула на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе шесть побед на Итоговом турнире ATP. На первой строчке мирового рейтинга теннисист провёл рекордные 237 недель. Он олимпийский чемпион 2008 года в парном разряде и вице-чемпион Игр 2012 года в одиночном разряде. В составе сборной своей страны швейцарец стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году.