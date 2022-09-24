Байден лишил Америку нефтяной подушки безопасности

Соединённые Штаты лишаются нефтяной подушки безопасности из-за плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что неделю назад запасы нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) США сократились сразу на семь миллионов баррелей по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Они составили 427 миллионов баррелей. Такие данные обнародовало Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Уровень нефтяного резерва Штатов упал до минимального с 1984 года. А текущий объём нефти в SPR впервые с 1983 года меньше, чем коммерческие запасы. Они составили 430,77 миллиона баррелей.

Резкое сокращение запасов началось в этом году. В конце марта президент Джо Байден объявил о плане по продаже из резервов 180 миллионов баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Американское правительство продавало чуть менее 900 тысяч баррелей нефти в сутки, а это почти 1% глобального спроса.

Как отмечает издание, в краткосрочном периоде это может показаться успехом Байдена: цены на нефть стали снижаться на мировом рынке. Однако теперь истощённый нефтяной резерв оставляет Вашингтону меньше пространства для манёвра в случае перебоев с поставками.