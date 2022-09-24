"Сегодня была особенно тягостной": Захарова показала, какова изоляция России

Количество встреч, которые российская делегация во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проводит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, показывает, насколько страна "изолирована". На этот факт обратила внимание официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы её ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла", — написала она в своём телеграм-канале.

Это стало комментарием к очередной серии снимков с переговоров на полях Генассамблеи ООН. На фото показано тёплое приветствие глав МИД России и ОАЭ Сергея Лаврова и Абдаллы ибн Заида Аль Нахайяна в Нью-Йорке.