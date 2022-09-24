Украина решила изгнать посла Ирана из-за "российского следа"

Министерство иностранных дел Украины решило забрать аккредитацию у посла Ирана в Киеве Манучехра Моради. Поводом стали подозрения, что его страна поставляет вооружения России. В Белом доме ранее заявляли, что Тегеран отправил Москве первую партию боевых беспилотников.

"В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана на Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве", — заявили в МИД Украины, не предоставив каких-либо доказательств.

"Во исполнение поручения президента Украины" иранского посла вызвали в ведомство, где ему заявили, что якобы имевшие место поставки России вооружения "напрямую противоречат публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета". Киев считает это "недружественным актом, который наносит серьёзный удар отношениям Украины и Ирана".