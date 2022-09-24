Возомнивший себя Зевсом сектант осуждён за изнасилование дочери и ещё 4 женщин

Считавший себя Зевсом 81-летний глава секты во Франции осуждён на 18 лет. Его обвиняют в изнасиловании пяти женщин, включая дочь. Суд установил, что Клод Алонсо в своём имении повелевал несколькими женщинами, которых называл в честь древнегреческих богинь. Они жили в надворных пристройках.

Как пишет Le Parisien, обвиняемый оборудовал храм в свою честь. Там у него был возведён трон, находились портреты с его изображением, скипетр и хрустальные шары. Вечерами он читал проповеди на основе мифологии, уфологии и различных эзотерических учений. После этого подопечные должны были приступать к "сексуальным работам". Таким образом глава секты "разряжался" и "высвобождал энергию во имя спасения человечества". По информации следствия, в вино перед такими вакханалиями он подмешивал транквилизатор Lexomil. На суде Алонсо присутствовал в инвалидном кресле и категорически отрицал все обвинения. Он сравнил себя "с муравьём среди стада буйволов" перед тем, как суд удалился на совещание.