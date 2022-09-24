"Лучше бы молчал": Шольц похвалился "успехами" в энергетике и вызвал волну возмущения

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об успехах его кабмина в энергетике возмутило жителей Германии. Читатели немецкого издания Die Welt прочитали сообщение Шольца, что стране удастся пережить зиму, несмотря на то что ещё несколько месяцев назад уверенности в этом не было. Комментаторы выразили мнение, что стыдно хвалиться такими достижениями, будучи лидером крупного европейского государства.

"На месте Шольца я бы сквозь землю от стыда провалился из-за того, что на плечи граждан опустилось столь тяжёлое бремя по оплате огромных счетов. Но нет, он ещё пытается отпраздновать это "достижение". Может ли быть что-то хуже?" — написали возмущённые читатели.

Некоторые из них назвали страну загнанной в угол и указали на то, что четвёртое по величине экономики государство превратилось в развивающееся, если его глава может столь бурно радоваться обеспеченности газом, чтоб "пережить зиму".

Другие поспешили напомнить Шольцу, что подобные "успехи" обусловлены недальновидной политикой правительства. Третьи продолжили фразу канцлера, добавив, что холодный сезон будет пройден, но "с непомерными ценами и с обанкротившейся промышленностью". Немцы также озаботились судьбой среднего и малого бизнеса, посетовав, что "Шольц и Хабек" точно перезимуют, а вот как быть с остальными — вопрос.

"Действия политического истеблишмента безответственны… невозможно предугадать, сколько компаний обанкротятся ещё до начала холодов", "Замечательное заявление, лучше бы он вообще молчал", — написали комментаторы.