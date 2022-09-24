Мексика назвала условия для введения санкций против России

Мексика готова будет поддержать санкции против России, только если они будут введены на уровне Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил глава МИД этой страны Марсело Эбрард.

"Мы не будем вводить односторонние санкции против России, потому что это не соответствует нашей политике и принципам дипломатии. Мы поддержим санкции против РФ, только если их примет Совбез ООН", — сказал Эбрард газете "Известия".

На полях Генассамблеи ООН дипломат добавил также, что Мехико не хочет быть "медиатором для урегулирования конфликта России и Украины". Вместо этого государство выступает в поддержку усилий генсека ООН Антониу Гутерриша по урегулированию ситуации.

Эксперты считают, что Мексика не изменит свою позицию, несмотря на сильное давление со стороны США. Американист Юрий Рогулёв отмечает, что в зависимости от Вашингтона и Брюсселя находятся многие развивающиеся страны, аналогичное положение у Латинской и Южной Америки. При этом он подчеркнул, что пока арабские государства, страны Африки и большинство азиатских стран (кроме Южной Кореи, Японии и Сингапура) не ввели санкции против РФ.