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23 сентября, 21:40

Не стало актёра из "Четырёх танкистов и собаки"

Умер актёр из фильма "Четыре танкиста и собака" Францишек Печка

<p>Францишек Печка. Фото © <a href="https://www.gov.pl/web/kultura/nie-zyje-legendarny-aktor---franciszek-pieczka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство культуры и национального наследия Польши</a></p>

Францишек Печка. Фото © Министерство культуры и национального наследия Польши

В возрасте 95 лет умер знаменитый польский актёр Францишек Печка. Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши. Артист известен советскому и российскому зрителю по фильму "Четыре танкиста и собака". В нём он сыграл роль Густава Еленя (Густлика) — сначала заряжающего, а потом наводчика танка "Рыжий".

Францишек Печка в фильме "Четыре танкиста и собака" (1966–1970)

Францишек Печка в фильме "Четыре танкиста и собака" (1966–1970)

"Мы получили печальное известие: скончался Францишек Печка, выдающийся актёр, лауреат премии министра культуры и национального наследия за творческие достижения", — говорится в сообщении ведомства.

Францишек Печка являлся кавалером высшей польской награды — ордена Белого Орла. С 1976 года он служил в театре Варшавы. Актёр снялся более чем в 100 фильмах. Дебютировал он в 1954 году в фильме Анджея Вайды "Поколение".

Умер режиссёр "Вечного зова" Владимир Краснопольский

Умер режиссёр "Вечного зова" Владимир Краснопольский

Ранее Лайф писал, что скончался известный кинодраматург Борис Добродеев, также в возрасте 95 лет. Он был известен такими картинами, как "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Материнское поле" и "Первый учитель".

Арина Родионова

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