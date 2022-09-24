Не стало актёра из "Четырёх танкистов и собаки"

В возрасте 95 лет умер знаменитый польский актёр Францишек Печка. Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши. Артист известен советскому и российскому зрителю по фильму "Четыре танкиста и собака". В нём он сыграл роль Густава Еленя (Густлика) — сначала заряжающего, а потом наводчика танка "Рыжий".

Францишек Печка в фильме "Четыре танкиста и собака" (1966–1970)

"Мы получили печальное известие: скончался Францишек Печка, выдающийся актёр, лауреат премии министра культуры и национального наследия за творческие достижения", — говорится в сообщении ведомства.

Францишек Печка являлся кавалером высшей польской награды — ордена Белого Орла. С 1976 года он служил в театре Варшавы. Актёр снялся более чем в 100 фильмах. Дебютировал он в 1954 году в фильме Анджея Вайды "Поколение".