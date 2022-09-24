Не стало актёра из "Четырёх танкистов и собаки"
Умер актёр из фильма "Четыре танкиста и собака" Францишек Печка
Францишек Печка. Фото © Министерство культуры и национального наследия Польши
В возрасте 95 лет умер знаменитый польский актёр Францишек Печка. Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши. Артист известен советскому и российскому зрителю по фильму "Четыре танкиста и собака". В нём он сыграл роль Густава Еленя (Густлика) — сначала заряжающего, а потом наводчика танка "Рыжий".
Францишек Печка в фильме "Четыре танкиста и собака" (1966–1970)
"Мы получили печальное известие: скончался Францишек Печка, выдающийся актёр, лауреат премии министра культуры и национального наследия за творческие достижения", — говорится в сообщении ведомства.
Францишек Печка являлся кавалером высшей польской награды — ордена Белого Орла. С 1976 года он служил в театре Варшавы. Актёр снялся более чем в 100 фильмах. Дебютировал он в 1954 году в фильме Анджея Вайды "Поколение".
Ранее Лайф писал, что скончался известный кинодраматург Борис Добродеев, также в возрасте 95 лет. Он был известен такими картинами, как "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Материнское поле" и "Первый учитель".