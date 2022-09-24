В России начнут выпускать новые модели автомобилей

С октября калининградский "Автотор" начинает производство новых моделей автомобилей. Об этом компания сообщила со ссылкой на основателя фирмы Владимира Щербакова. Переналадка производства направлена не только на сегмент авто. Речь идёт также о квадроциклах, мотоциклах, других транспортных средствах и передвижных устройствах широкой гаммы.

"Октябрь у нас уйдёт на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны", — рассказал глава "Автотора".

По словам Щербакова, к компании присоединятся новые партнёры. На совете директоров было принято решение об инвестировании более 5,7 миллиарда рублей в запуск восьми заводов. Глава предприятия уточнил, что там будут производиться самые различные электродвигатели, начнётся производство электромобилей.

Появление нового автомобиля ожидается, по словам главы "Автотора", в следующем году. Он добавил, что особое внимание будет уделяться электротранспорту для молодёжи. Получит развитие и проект доступной техники для пожилого населения и малоподвижных граждан.

Владимир Щербаков заявил, что берёт на себя личную ответственность за развитие предприятия в новых условиях и возвращается в статус главного акционера компании.