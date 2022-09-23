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23 сентября, 20:28

Пушилин пояснил ситуацию на фронте в первый день референдума

Пушилин: Союзные силы ситуацию полностью контролируют

В Донецкой Народной Республике союзные силы полностью контролируют ситуацию на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В ходе видеообращения в своём telegram-канале он отметил, что за сегодняшний день военная обстановка кардинально не изменилась. Вооружённые силы Украины по-прежнему пытаются совершать провокации.

"Но союзные силы ситуацию полностью контролируют по всей линии соприкосновения", — заверил Пушилин.

Что касается первого дня проведения референдума о вхождении ДНР в состав России, глава республики рассказал, что явка уже превзошла все ожидания — составила 23,64%.

"Как долго мы этого ждали": Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав России

"Как долго мы этого ждали": Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав России

Как сообщал Лайф, накануне Пушилин заявлял о возможном контрнаступлении Вооружённых сил Украины. По его словам, ВСУ собрали серьёзные силы на севере Донецкой Народной Республики.

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Telegram \ Денис Пушилин

Андрей Григорьев

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