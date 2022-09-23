Пушилин пояснил ситуацию на фронте в первый день референдума

В Донецкой Народной Республике союзные силы полностью контролируют ситуацию на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В ходе видеообращения в своём telegram-канале он отметил, что за сегодняшний день военная обстановка кардинально не изменилась. Вооружённые силы Украины по-прежнему пытаются совершать провокации.

"Но союзные силы ситуацию полностью контролируют по всей линии соприкосновения", — заверил Пушилин.

Что касается первого дня проведения референдума о вхождении ДНР в состав России, глава республики рассказал, что явка уже превзошла все ожидания — составила 23,64%.