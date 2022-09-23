США пригрозили России "серьёзными издержками" после референдумов

Соединённые Штаты и их союзники намерены навязать России дополнительные экономические издержки, если в её состав после референдумов будут включены Запорожская, Херсонская области Украины, а также ДНР и ЛНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы вместе с нашими союзниками и партнёрами готовы без промедления навязать России дополнительные серьёзные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперёд", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, как США намерены реагировать на проведение референдумов.