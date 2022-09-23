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23 сентября, 19:55

США пригрозили России "серьёзными издержками" после референдумов

Карин Жан-Пьер: РФ получит серьёзные издержки при включении в свой состав ДНР и ЛНР

Соединённые Штаты и их союзники намерены навязать России дополнительные экономические издержки, если в её состав после референдумов будут включены Запорожская, Херсонская области Украины, а также ДНР и ЛНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы вместе с нашими союзниками и партнёрами готовы без промедления навязать России дополнительные серьёзные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперёд", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, как США намерены реагировать на проведение референдумов.

Карин Жан-Пьер заверила, что США никогда не признают эти территории российскими, продолжат считать их частью Украины. Пресс-секретарь Белого дома повторила слова президента США Джо Байдена, который назвал референдумы в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье "оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности".

Жители Рубежного во время референдума голосовали в бомбоубежище из-за обстрелов ВСУ

Жители Рубежного во время референдума голосовали в бомбоубежище из-за обстрелов ВСУ

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

Обложка ©

ТАСС / Антон Вергун

Андрей Григорьев

Комментарий

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aleksandrсегодня в 20:31

а нам плювать что эти америкосы думают и хотят клали мы на них с приборм

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