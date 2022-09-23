"Прямо на моих глазах": Жительница Саратова обвинила полицейского в убийстве её собак

Жительница города Балаково Саратовской области сообщила в правоохранительные органы о нападении на неё замначальника местного управления ГИБДД. Прокуратура региона поручила СУ СК РФ проверить это обращение. Заявившая рассказала, что полицейский якобы избил её и убил её собак.

"Я, Хруслова Кристина Сергеевна, выписалась из городской больницы после причинённых мне побоев Иваном Игоревичем Пивоваровым... Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Иван Пивоваров прямо на моих глазах убил одну мою собаку и нанес мне побои... Когда я смогла убежать, он убил вторую мою собаку", — цитирует ИА "Взгляд-инфо" слова из обращения Хрусловой.

Как пишет издание, 32-летняя Кристина рассказала, что инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 сентября. По словам женщины, в течение двух месяцев у неё были близкие отношения с Пивоваровым. Теперь же от него якобы поступают угрозы. Она предоставила в генпрокуратуру записи телефонных разговоров, в которых звучат угрозы. Мужчина на записи упоминает её родственников и угрожает ей увольнением. Сам полицейский всячески отрицает свою причастность к убийствам двух йорков, предлагает разрешить проблему, сообщает о готовности выплатить компенсацию.

"По поручению прокурора Саратовской области С. В. Филипенко изучен, изъят из подразделения ОВД и передан в следственное управление СК РФ России по Саратовской области для проведения процессуальной проверки материал по обращению жительницы Балаково", — говорится в telegram-канале прокуратуры Саратовской области.