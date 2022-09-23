"Бессовестный!": В суде по делу Арашуковых завязалась драка
В Мосгорсуде родственница одного из фигурантов дела Арашуковых устроила драку
В Мосгорсуде во время оглашения вердикта присяжных родственница одного из фигурантов дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова накинулась с кулаками на другого фигуранта. Речь идет о бывшем директоре филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузере Хашукаеве.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в момент оглашения вердикта присяжных. Они признали Хашукаева невиновным в участии в преступном сообществе. Это решение возмутило сестру другого фигуранта дела — экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова. Женщина подбежала к Хашукаеву и с криком "Бессовестный!" бросилась на него с кулаками. Фигурант ударил её в ответ.
Сидящие в зале люди возмутились поведением Хашукаева, который позволил себе ударить женщину.
Ранее присяжные признали виновными бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля в организации двух убийств — зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Отца экс-сенатора также признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиардов рублей. Им грозят пожизненные сроки заключения. Вердикты будут рассматривать на заседании 28 сентября. Бывший член Совета Федерации признан также не заслуживающим снисхождения.
Как сообщал Лайф, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года, в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца, Рауля Арашукова, обвиняют в создании ОПГ и хищении у "Газпрома".
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев