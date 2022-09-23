"Бессовестный!": В суде по делу Арашуковых завязалась драка

В Мосгорсуде во время оглашения вердикта присяжных родственница одного из фигурантов дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова накинулась с кулаками на другого фигуранта. Речь идет о бывшем директоре филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузере Хашукаеве.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в момент оглашения вердикта присяжных. Они признали Хашукаева невиновным в участии в преступном сообществе. Это решение возмутило сестру другого фигуранта дела — экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова. Женщина подбежала к Хашукаеву и с криком "Бессовестный!" бросилась на него с кулаками. Фигурант ударил её в ответ.

Сидящие в зале люди возмутились поведением Хашукаева, который позволил себе ударить женщину.