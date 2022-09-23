НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 20:49

"Шпаргалка из рукава не выпала?": Поляки высмеяли Дуду за угрозы в адрес России

Читатели Wydarzenia высмеяли Дуду за угрозы России ядерным оружием

<p>Getty images</p>

Getty images

Читателей польского издания Wydarzenia рассмешили угрозы президента Польши Анджея Дуды в адрес России. Он заявил, что США могут ответить России в случае использования тактического ядерного оружия на Украине.

Обсуждая слова своего лидера, читатели сочли абсурдной его попытку запугать одно государство оружием другого. Комментаторы напомнили, что в случае ядерного конфликта и Польша прекратит свое существование.

Посол в Канаде ответил на вопрос, применит ли Россия ядерное оружие

Посол в Канаде ответил на вопрос, применит ли Россия ядерное оружие

"По его словам, именно он держит пальцы на кнопках атомных бомб в США. Одним словом, "Дуда Великий". Благодаря таким политикам мы являемся державой. А угля как не было, так и нет", — написал один из читателей.

"Господин Дуда, но мы ведь тоже прекратим своё существование в случае ядерной войны", — отметил другой.

"Дуда, как там, шпаргалка из рукава не выпала?" — усмехнулся ещё один читатель.

Как сообщал Лайф, ранее Дуда заявил, что Россия "должна будет выплатить Украине репарации". По его мнению, однажды Москве придётся это сделать. Есть у него такие же претензии и к Германии. А ещё он хотел бы репараций для Киева.

Илья Лапушенко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров