"Шпаргалка из рукава не выпала?": Поляки высмеяли Дуду за угрозы в адрес России

Читателей польского издания Wydarzenia рассмешили угрозы президента Польши Анджея Дуды в адрес России. Он заявил, что США могут ответить России в случае использования тактического ядерного оружия на Украине.

Обсуждая слова своего лидера, читатели сочли абсурдной его попытку запугать одно государство оружием другого. Комментаторы напомнили, что в случае ядерного конфликта и Польша прекратит свое существование.

"По его словам, именно он держит пальцы на кнопках атомных бомб в США. Одним словом, "Дуда Великий". Благодаря таким политикам мы являемся державой. А угля как не было, так и нет", — написал один из читателей.

"Господин Дуда, но мы ведь тоже прекратим своё существование в случае ядерной войны", — отметил другой.

"Дуда, как там, шпаргалка из рукава не выпала?" — усмехнулся ещё один читатель.