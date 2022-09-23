"Шпаргалка из рукава не выпала?": Поляки высмеяли Дуду за угрозы в адрес России
Читатели Wydarzenia высмеяли Дуду за угрозы России ядерным оружием
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Читателей польского издания Wydarzenia рассмешили угрозы президента Польши Анджея Дуды в адрес России. Он заявил, что США могут ответить России в случае использования тактического ядерного оружия на Украине.
Обсуждая слова своего лидера, читатели сочли абсурдной его попытку запугать одно государство оружием другого. Комментаторы напомнили, что в случае ядерного конфликта и Польша прекратит свое существование.
"По его словам, именно он держит пальцы на кнопках атомных бомб в США. Одним словом, "Дуда Великий". Благодаря таким политикам мы являемся державой. А угля как не было, так и нет", — написал один из читателей.
"Господин Дуда, но мы ведь тоже прекратим своё существование в случае ядерной войны", — отметил другой.
"Дуда, как там, шпаргалка из рукава не выпала?" — усмехнулся ещё один читатель.
Как сообщал Лайф, ранее Дуда заявил, что Россия "должна будет выплатить Украине репарации". По его мнению, однажды Москве придётся это сделать. Есть у него такие же претензии и к Германии. А ещё он хотел бы репараций для Киева.