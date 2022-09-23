Раскрыта сумма, в которую обойдётся выплата пенсий в 2023 году

Свыше 9,5 триллиона рублей в 2023 году будет направлено Фондом пенсионного и социального страхования РФ (Социальным фондом) на выплату пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Глава ведомства Антон Котяков уточнил, что в общей сложности расходов планируется более 13,5 трлн рублей. Из них 1,9 трлн рублей предусмотрены на различные меры поддержки семей с детьми. На выплату больничных, пособий по беременности и по уходу за ребёнком в 2023 году фонд направит порядка 840 млрд рублей.

"Помимо прямых денежных выплат гражданам Социальный фонд будет обеспечивать граждан с инвалидностью средствами технической реабилитации, финансировать программу субсидирования найма, пилотные проекты в сфере комплексной реабилитации и социальные программы", — сообщил Котяков.

Поступления от пенсионных взносов составят 7,3 трлн рублей. Порядка 856 млрд рублей составит графа обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будет направлено 182 млрд рублей.