Без исключения: Голосование охватило всю территорию Херсонской области
Глава избиркома Херсонской области: Голосование идёт на всей территории региона
В первый день референдума по вступлению Херсонской области в состав России голосование проходило на всей территории региона. Об этом заявила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.
"Сегодня голосование проходило на всей территории Херсонской области без исключения, вблизи линии соприкосновения, прифронтовой линии голосование проходило за счёт выездных комиссий", — сказала она журналистам.
По словам Захаровой, выездные избиркомы работали в том числе в Снегирёвке и Александровке, которые относятся к освобождённой части Николаевской области.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
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