Без исключения: Голосование охватило всю территорию Херсонской области

В первый день референдума по вступлению Херсонской области в состав России голосование проходило на всей территории региона. Об этом заявила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.

"Сегодня голосование проходило на всей территории Херсонской области без исключения, вблизи линии соприкосновения, прифронтовой линии голосование проходило за счёт выездных комиссий", — сказала она журналистам.