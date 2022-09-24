"Роскосмос" открестился от планов показывать американцам ракету "Сармат"

В госкорпорации "Роскосмос" объяснили размещение госзаказа на демонстрацию американским специалистам новейшей российской ракеты "Сармат". Это необходимо для обеспечения инспекционной деятельности по Договору о СНВ в случае её возобновления. Разъяснение журналистам дали в пресс-службе корпорации.

"В настоящее время инспекционная деятельность, в т.ч. и проведение показов, приостановлена. Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках договора в случае их возобновления", — отметили в "Роскосмосе".

Ранее "Роскосмос" сформировал заявку на проведение тренировки и показ американской инспекционной группе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до 20 февраля 2024 года. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.