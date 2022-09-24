"Роскосмос" открестился от планов показывать американцам ракету "Сармат"
"Роскосмос" объяснил заказ на демонстрацию американцам ракеты "Сармат"
Фото © Минобороны РФ
В госкорпорации "Роскосмос" объяснили размещение госзаказа на демонстрацию американским специалистам новейшей российской ракеты "Сармат". Это необходимо для обеспечения инспекционной деятельности по Договору о СНВ в случае её возобновления. Разъяснение журналистам дали в пресс-службе корпорации.
"В настоящее время инспекционная деятельность, в т.ч. и проведение показов, приостановлена. Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках договора в случае их возобновления", — отметили в "Роскосмосе".
Ранее "Роскосмос" сформировал заявку на проведение тренировки и показ американской инспекционной группе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до 20 февраля 2024 года. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.
Как сообщал Лайф, ранее появились сообщения, что Россия продемонстрирует Америке новейшую баллистическую ракету "Сармат" до февраля 2024 года. Такой вывод был сделан исходя из публикации госзаказа на соответствующем правительственном портале.