Европейская страна отказалась ограничивать выдачу виз россиянам
Петер Сийярто: Венгрия продолжит выдавать визы россиянам
Власти Венгрии не намерены присоединяться к решению других европейских государств и отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаём визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой", — приводит ТАСС слова дипломата в интервью на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он подчеркнул, что речь идёт в том числе о многократных шенгенских визах. Сияйрто отметил, что у стран Шенгенской зоны есть процедура по выдаче виз без облегчённого режима и Венгрия отходить от неё не намерена.
Глава МИД этой страны добавил, что он уважает решения других государств, касающиеся визовых отношений с Россией, обсуждать их "не его работа".
"Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России", — заключил Сийярто.
Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хотят быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
Агентство "Москва"