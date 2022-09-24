Европейская страна отказалась ограничивать выдачу виз россиянам

Власти Венгрии не намерены присоединяться к решению других европейских государств и отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаём визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой", — приводит ТАСС слова дипломата в интервью на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что речь идёт в том числе о многократных шенгенских визах. Сияйрто отметил, что у стран Шенгенской зоны есть процедура по выдаче виз без облегчённого режима и Венгрия отходить от неё не намерена.

Глава МИД этой страны добавил, что он уважает решения других государств, касающиеся визовых отношений с Россией, обсуждать их "не его работа".

"Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России", — заключил Сийярто.