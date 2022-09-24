Как мобилизация коснётся строителей: Пояснения Минстроя

Работники строительной отрасли России подпадают под частичную мобилизацию в обычном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.