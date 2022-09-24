Как мобилизация коснётся строителей: Пояснения Минстроя
Минстрой: Работники отрасли будут проходить мобилизацию в обычном порядке
Работники строительной отрасли России подпадают под частичную мобилизацию в обычном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.
"Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.
Там добавили, что сейчас налаживается механизм точечного привлечения строителей в ситуациях, когда будут нужны специалисты определённых профессий.
Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Агентство "Москва"