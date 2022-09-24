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23 сентября, 22:45

Как мобилизация коснётся строителей: Пояснения Минстроя

Минстрой: Работники отрасли будут проходить мобилизацию в обычном порядке

Работники строительной отрасли России подпадают под частичную мобилизацию в обычном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

Там добавили, что сейчас налаживается механизм точечного привлечения строителей в ситуациях, когда будут нужны специалисты определённых профессий.

Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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