Диетолог перечислил пять природных антибиотиков

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что чеснок, лук, клюкву, бруснику и настой ромашки можно использовать для профилактики при некоторых заболеваниях. Доктор медицинских наук отметил, что они обладают антибактериальным и противовирусным действием.

В интервью Ura.ru медик подчеркнул, что перечисленные продукты необходимы скорее для оздоровительной профилактики, а не для лечения. Ими нельзя замещать основную терапию, но можно использовать вместе с ней. При этом важно обсуждать их применение с врачом.

"Есть продукты, которые обладают антибактериальным действием, противовирусным действием, повышают иммунитет, и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, ещё настой ромашки", — заявил Михаил Гинзбург.

Он отметил, что чаще всего применение какого-то медикамента будет иметь определённый эффект в конкретной ситуации. А вот пищевые продукты в этом плане можно применять куда шире.