Байден пригрозил ужесточить санкции против России из-за референдумов
США и их союзники подумают о дополнительных мерах давления на Россию в ответ на референдумы, которые проводятся в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Украины. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
"Соединённые Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН", — говорится в его заявлении.
Он пригрозил, что Вашингтон, его союзники и партнёры будут работать с целью "создать дополнительные быстрые и мощные экономические издержки для России". Также Байден пообещал продолжать оказывать военную помощь Украине.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
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