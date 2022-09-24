Байден пригрозил ужесточить санкции против России из-за референдумов

США и их союзники подумают о дополнительных мерах давления на Россию в ответ на референдумы, которые проводятся в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Украины. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Соединённые Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН", — говорится в его заявлении.