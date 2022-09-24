Полёты, прыжки и драки: Первый тизер Spider-Man: Miles Morales для ПК

Компания Sony опубликовала первый 30-секундный тизер-трейлер ПК-версии игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales ("Человек-паук: Майлз Моралес"). Предположительно, она будет доступна для покупки в Steam и Epic Games Store в октябре-ноябре 2022 года.

"Человек-паук: Майлз Моралес" — это спин-офф игры Spider-Man 2018 года. Судя по тизеру-трейлеру, продемонстрированные кадры пока находятся на стадии альфа-версии, но уже выглядят достаточно впечатляюще.

Действие новой игры происходит в зимней версии Манхэттена, представленного в первой игре. Майлз — это отдельный персонаж с уникальными умениями, которые игроку необходимо будет разблокировать.

Новой игрой занимается студия Nixxes, она же создавала и оригинальную версию. "Моралес" появился на консолях PlayStation ещё в 2020 году.

Пока геймерам показали лишь графику. О системных требованиях, функциях и особенностях ничего не сообщается. Предположительно, они не будут разительно отличаться от оригинальной версии.