"И, если есть порох, дай огня": Бойцы хором спели "Кукушку" в электричке
Военные под скрипку исполнили песню "Кукушка" в электричке
В электричке на Киевском направлении МЖД российские военнослужащие вместе с музыкантом Александром Демидовым исполнили песню "Кукушка" группы "Кино".
Военнослужащие поют "Кукушку" в электричке. Видео © Telegram / RVvoenkor
Видео опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры "Русской весны". На снятых кадрах военные хором поют известную на всю страну песню под аккомпанемент скрипки в исполнении профессионального музыканта. Некоторые бойцы с улыбкой снимают происходящее на видео. Как раз одно из таких и распространили в соцсетях.
В комментариях к публикации пользователи мессенджера поддерживают военнослужащих и оценивают их исполнение. Один из них написал: "Вот это настоящее, живое".
Ранее Лайф сообщал о том, что легендарную русскую песню "Катюша" запретили петь в общественных местах в Риге. Руководитель отдела общественных связей полиции Риги Том Садовскис объяснил это тем, что в столице Латвии "запрещено публично использовать символы тоталитарных режимов".
Скриншот / t.me / RVvoenkor