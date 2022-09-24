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23 сентября, 23:51

"И, если есть порох, дай огня": Бойцы хором спели "Кукушку" в электричке

Военные под скрипку исполнили песню "Кукушка" в электричке

В электричке на Киевском направлении МЖД российские военнослужащие вместе с музыкантом Александром Демидовым исполнили песню "Кукушка" группы "Кино".

Военнослужащие поют "Кукушку" в электричке. Видео © Telegram / RVvoenkor

Видео опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры "Русской весны". На снятых кадрах военные хором поют известную на всю страну песню под аккомпанемент скрипки в исполнении профессионального музыканта. Некоторые бойцы с улыбкой снимают происходящее на видео. Как раз одно из таких и распространили в соцсетях.

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В комментариях к публикации пользователи мессенджера поддерживают военнослужащих и оценивают их исполнение. Один из них написал: "Вот это настоящее, живое".

Ранее Лайф сообщал о том, что легендарную русскую песню "Катюша" запретили петь в общественных местах в Риге. Руководитель отдела общественных связей полиции Риги Том Садовскис объяснил это тем, что в столице Латвии "запрещено публично использовать символы тоталитарных режимов".

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Скриншот / t.me / RVvoenkor

Илья Лапушенко

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