"И, если есть порох, дай огня": Бойцы хором спели "Кукушку" в электричке

В электричке на Киевском направлении МЖД российские военнослужащие вместе с музыкантом Александром Демидовым исполнили песню "Кукушка" группы "Кино".

Военнослужащие поют "Кукушку" в электричке. Видео © Telegram / RVvoenkor

Видео опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры "Русской весны". На снятых кадрах военные хором поют известную на всю страну песню под аккомпанемент скрипки в исполнении профессионального музыканта. Некоторые бойцы с улыбкой снимают происходящее на видео. Как раз одно из таких и распространили в соцсетях.

В комментариях к публикации пользователи мессенджера поддерживают военнослужащих и оценивают их исполнение. Один из них написал: "Вот это настоящее, живое".