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24 сентября, 00:21

"Ей было 12 лет, а мне 30": Байден выставил себя педофилом в прямом эфире

Джо Байден ошибся в возрасте жены и опять попал в неловкое положение

<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Президент США Джо Байден во время выступления на публике снова поставил себя в неловкое положение. Рассказывая о своей жене Джилл, он ошибся в её возрасте на момент знакомства, буквально выставив себя педофилом.

Байден ошибся в возрасте своей жены. Видео © Fox News

Американский лидер в прямом эфире на телеканале Fox News заявил, что встречался с женой, когда она была несовершеннолетней девочкой.

"Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12 лет, а мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться", — сказал Джо Байден.

При этом на самом деле он старше супруги на восемь лет. Зрители отреагировали на его заявление волной смеха.

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Илья Лапушенко

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