"Ей было 12 лет, а мне 30": Байден выставил себя педофилом в прямом эфире
Джо Байден ошибся в возрасте жены и опять попал в неловкое положение
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Президент США Джо Байден во время выступления на публике снова поставил себя в неловкое положение. Рассказывая о своей жене Джилл, он ошибся в её возрасте на момент знакомства, буквально выставив себя педофилом.
Байден ошибся в возрасте своей жены. Видео © Fox News
Американский лидер в прямом эфире на телеканале Fox News заявил, что встречался с женой, когда она была несовершеннолетней девочкой.
"Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12 лет, а мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться", — сказал Джо Байден.
При этом на самом деле он старше супруги на восемь лет. Зрители отреагировали на его заявление волной смеха.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден потерялся на сцене после выступления на конференции Global Fund’s в Нью-Йорке. Политический обозреватель и ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что американский лидер употребляет таблетки для стимуляции работы мозга.