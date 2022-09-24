"Ей было 12 лет, а мне 30": Байден выставил себя педофилом в прямом эфире

Президент США Джо Байден во время выступления на публике снова поставил себя в неловкое положение. Рассказывая о своей жене Джилл, он ошибся в её возрасте на момент знакомства, буквально выставив себя педофилом.

Байден ошибся в возрасте своей жены. Видео © Fox News

Американский лидер в прямом эфире на телеканале Fox News заявил, что встречался с женой, когда она была несовершеннолетней девочкой.

"Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12 лет, а мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться", — сказал Джо Байден.