Психолог рассказала, почему некоторые "ничего не чувствуют" при стрессе

Вместо грусти и паники некоторые люди во время стрессовой ситуации не чувствуют абсолютно ничего. Объясняется это тем, что наша психика умеет блокировать эмоции. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева.

"Мы в этот момент ничего не чувствуем. Почему так? Потому что, возможно, человек уже сталкивался с подобными страхами — и психика этот страх заблокировала", — пояснила Гладышева в беседе с "Вечерней Москвой".

И всё же такая реакция является не самым хорошим сигналом, подчеркнула психолог. Она рассказала, что этот заблокированный сознанием страх может оказаться жизненно необходимым, как навык выживания, и человек может не среагировать в нужный момент. Некоторые в подобных случаях не могут заплакать. Это тоже блокировка психики: человек думает, что ему так проще жить. Если эмоции закрыты, то невозможно двигаться дальше, объяснила эксперт. Он всегда будет останавливаться в одной точке.

"Это защитный механизм психики. Возможно, человек столкнулся с этой ситуацией, долго её проживал или же испытал какие-то сложные негативные состояния — и психика выстроила защиту на этом месте", — разъяснила эксперт.