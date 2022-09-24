Психолог рассказала, почему некоторые "ничего не чувствуют" при стрессе
Психолог Гладышева пояснила, почему человек "лишается чувств" при стрессе
Вместо грусти и паники некоторые люди во время стрессовой ситуации не чувствуют абсолютно ничего. Объясняется это тем, что наша психика умеет блокировать эмоции. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева.
"Мы в этот момент ничего не чувствуем. Почему так? Потому что, возможно, человек уже сталкивался с подобными страхами — и психика этот страх заблокировала", — пояснила Гладышева в беседе с "Вечерней Москвой".
И всё же такая реакция является не самым хорошим сигналом, подчеркнула психолог. Она рассказала, что этот заблокированный сознанием страх может оказаться жизненно необходимым, как навык выживания, и человек может не среагировать в нужный момент. Некоторые в подобных случаях не могут заплакать. Это тоже блокировка психики: человек думает, что ему так проще жить. Если эмоции закрыты, то невозможно двигаться дальше, объяснила эксперт. Он всегда будет останавливаться в одной точке.
"Это защитный механизм психики. Возможно, человек столкнулся с этой ситуацией, долго её проживал или же испытал какие-то сложные негативные состояния — и психика выстроила защиту на этом месте", — разъяснила эксперт.
Как ранее писал Лайф, психолог Романив заявила, что злость помогает человеку сохранить личное пространство. Это такой же необходимый способ проявления чувств, как радость или печаль, и он имеет свои плюсы.
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