Россия применила на Украине самолёт-разведчик

Для обнаружения объектов Вооружённых сил Украины применён российский самолёт-разведчик Ту-214Р. Его задействовали в специальной военной "Операции Z" после ремонта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применён для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта", — приводит агентство слова собеседника.

Он пояснил, что Ту-214Р может находить и быстро передавать командным пунктам на земле координаты и тип военных объектов различного класса. Это могут быть радиолокационные станции, узлы связи, колонны военной техники и так далее.

Самолёт создали на базе гражданского лайнера Ту-214. Головной разработчик разведывательного оборудования — концерн "Вега". На борту воздушного судна несколько радиолокационных станций, системы радиотехнической и радиоэлектронной разведки, электронно-оптическая система высокого разрешения. По меньшей мере один из этих самолётов применялся в Сирии.