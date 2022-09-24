Россия применила на Украине самолёт-разведчик
РИА "Новости": Россия применила на Украине самолёт-разведчик Ту-214Р
Ту-214Р. Фото © Wikipedia / Rimma Sadykova
Для обнаружения объектов Вооружённых сил Украины применён российский самолёт-разведчик Ту-214Р. Его задействовали в специальной военной "Операции Z" после ремонта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
"Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применён для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта", — приводит агентство слова собеседника.
Он пояснил, что Ту-214Р может находить и быстро передавать командным пунктам на земле координаты и тип военных объектов различного класса. Это могут быть радиолокационные станции, узлы связи, колонны военной техники и так далее.
Самолёт создали на базе гражданского лайнера Ту-214. Головной разработчик разведывательного оборудования — концерн "Вега". На борту воздушного судна несколько радиолокационных станций, системы радиотехнической и радиоэлектронной разведки, электронно-оптическая система высокого разрешения. По меньшей мере один из этих самолётов применялся в Сирии.
Ранее Лайф сообщал, что российский спецназ применит на Украине новейшую снайперскую винтовку Чукавина. Оружие разработано в концерне "Калашников" (входит в "Ростех"). Предназначение СВЧ — поражать одиночные цели первым выстрелом на дальности до километра.