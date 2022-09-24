Украинские хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на систему "Мир"

Платёжная система "Мир" подверглась масштабной DDoS-атаке со стороны украинских хакеров. Это произошло на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с системой, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как пишет издание, хакеры также атаковали Национальную систему платёжных карт (НСПК). Они хотят вызвать сбой в прохождении платежей и работе терминалов. Известно, что атаки координируются в числе прочего через чаты проукраинских активистов. Эксперты называют риски от происходящего "более чем реальными".

"В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определённого успеха в DDoS-атаках на платёжную систему "Мир", риски более чем реальны", — сказал источник "Коммерсанта" в одной из профильных компаний.

Он добавил, что в связи с атакой существует риск полного отказа эквайринга карт на срок до нескольких часов.