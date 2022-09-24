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24 сентября, 01:37

Зеленский распорядился создать в Луганской области 20 военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области. В документе говорится о формировании 20 таких структур.

Так, согласно указу, военные администрации должны появиться в Станице Луганской, в Широком, Марковке, Новопскове и других населённых пунктах. Украинский лидер поручил Генштабу и властям региона принять все меры для формирования подобных администраций.

В Херсоне заявили о ненависти местных жителей к Зеленскому

В Херсоне заявили о ненависти местных жителей к Зеленскому

Как сообщал Лайф, неделей ранее Зеленский приказал создать 15 военных администраций в Херсонской области. Они должны появиться, согласно документу, в населённых пунктах Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав и других.

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Telegram / Владимир Зеленский

Андрей Григорьев

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