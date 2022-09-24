Зеленский распорядился создать в Луганской области 20 военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области. В документе говорится о формировании 20 таких структур.

Так, согласно указу, военные администрации должны появиться в Станице Луганской, в Широком, Марковке, Новопскове и других населённых пунктах. Украинский лидер поручил Генштабу и властям региона принять все меры для формирования подобных администраций.