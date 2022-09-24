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24 сентября, 01:55

Медик назвал два места, где нельзя хранить лекарства

Фармаколог Кондрахин призвал не хранить лекарства в ванной и на дверце холодильника

<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как правильно хранить лекарства. Он считает, что многие россияне ошибочно повторяют действия героев фильмов и сериалов, которые оставляют медикаменты в ванной комнате.

Как заявил Кондрахин в интервью радио Sputnik, персонажи кино подают неправильный пример. Он предупредил, что хранить препараты в ванной категорически нельзя из-за повышенной влажности.

"Классика кинофильмов — это хранить лекарства в ванной комнате, и многие это повторяют. Но хранение лекарств там не предусмотрено нигде, ничем и никак. Мы должны понимать, что ванная комната — это среда с повышенной влажностью, а в инструкции к любому лекарству написано, что влажность должна быть нормальной", — сказал Андрей Кондрахин.

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Ещё одно излюбленное место для хранения лекарств у россиян — это холодильник. По словам эксперта, это тоже недопустимо. Лекарство испаряется и может попасть на соседние продукты питания.

"Также нельзя хранить медикаменты на дверце холодильника: когда она открыта, температура растёт, а перепады температуры плохо отражаются на состоянии лекарств", — подчеркнул Андрей Кондрахин.

Он добавил, что хранить лекарства в холодильнике можно только в герметичном контейнере. Важно читать инструкции к медикаментам перед тем, как выбрать место для хранения. В них подробно описаны все необходимые условия.

Ранее Лайф писал о том, что фармаколог Александр Эдигер назвал главные лекарства, которые должны быть в домашней аптечке. Это препараты от боли и аллергии, диуретики, антисептики, а также таблетки для работы кишечника.

Илья Лапушенко
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