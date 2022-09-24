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24 сентября, 02:33

"Хочет, чтобы мир пылал": Французов разозлило требование Зеленского к Израилю

Пользователей Twitter возмутило требование Зеленским поставок оружия от Израиля

Слова президента Украины Владимира Зеленского, удивившегося отсутствию поставок оружия от Израиля, привели в ярость французов. Телеканал LCP разместил пост в "Твиттере" на эту тему — и на публикацию обрушился шквал негодования. Люди заявили, что тон украинского лидера просто неприемлем.

"Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны", — написали пользователи.

Они указали на то, что у Израиля могут быть и свои потребности в вооружении, свои проблемы в области безопасности. Комментаторы поинтересовались, всё ли оружие в мире теперь будет собирать Украина, и назвали Зеленского сумасшедшим.

"Он зашёл слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал", — написали в комментариях.

Нашлись те, кто отметил тот факт, что Зеленский постоянно говорит только об оружии. Они посоветовали украинскому лидеру "для разнообразия" обсудить возможность переговоров.

"Ничего не дал нам, ноль": Зеленский шокирован отсутствием помощи от Израиля

"Ничего не дал нам, ноль": Зеленский шокирован отсутствием помощи от Израиля

А ранее Лайф сообщал, что Зеленский потребовал, чтобы Германия отправила его стране танки, не оглядываясь на мнение союзников по НАТО. Он заверил, что Киев благодарен Берлину за ту военную и финансовую помощь, которая уже оказана, но, "чтобы одержать победу, нужно больше".

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Telegram / Zelenskiy / Official

Арина Родионова

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