"Хочет, чтобы мир пылал": Французов разозлило требование Зеленского к Израилю

Слова президента Украины Владимира Зеленского, удивившегося отсутствию поставок оружия от Израиля, привели в ярость французов. Телеканал LCP разместил пост в "Твиттере" на эту тему — и на публикацию обрушился шквал негодования. Люди заявили, что тон украинского лидера просто неприемлем.

"Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны", — написали пользователи.

Они указали на то, что у Израиля могут быть и свои потребности в вооружении, свои проблемы в области безопасности. Комментаторы поинтересовались, всё ли оружие в мире теперь будет собирать Украина, и назвали Зеленского сумасшедшим.

"Он зашёл слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал", — написали в комментариях.

Нашлись те, кто отметил тот факт, что Зеленский постоянно говорит только об оружии. Они посоветовали украинскому лидеру "для разнообразия" обсудить возможность переговоров.