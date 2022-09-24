Узнать о человеке всё по номеру телефона: Раскрыт способ мошенников
Эксперт Кусков: Мошенники могут по номеру телефона узнать о человеке почти всё
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Мошенники могут получить доступ ко многим личным данным человека с помощью его номера телефона. Злоумышленники способны составить целое портфолио и использовать такую информацию для преступлений. Об этом в интервью "Прайму" предупредил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
По словам специалиста, мошенники часто пользуются утечками личных данных россиян. Это может быть номер телефона, адрес или фотографии. Несмотря на закон о защите персональных данных, такие сведения часто появляются в открытом доступе.
"К такой информации относятся очень прохладно и эти данные где только не попадаются", — отметил Денис Кусков.
Помимо номера телефона злоумышленники используют для составления портфолио на человека другую личную информацию. Это паспортные данные, кредитная история и даже страницы в соцсетях. Они могут выяснить имена близких, состав семьи, уровень дохода и использовать это для мошенничества.
Личные данные сложно хранить в секрете: их могут запросить при оформлении документов или кредита. Однако обезопасить себя возможно. По словам эксперта, не нужно оставлять личную информацию без веских поводов. Например, при оформлении дисконтных карт в магазинах. Кроме того, важно соблюдать осторожность в соцсетях и не публиковать посты, благодаря которым легко вычислить важные сведения.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники, пользуясь утечкой данных, могут звонить со знакомых номеров. Они специально подменяют номер, чтобы дозвониться до предполагаемой жертвы ещё раз.