Узнать о человеке всё по номеру телефона: Раскрыт способ мошенников

Мошенники могут получить доступ ко многим личным данным человека с помощью его номера телефона. Злоумышленники способны составить целое портфолио и использовать такую информацию для преступлений. Об этом в интервью "Прайму" предупредил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По словам специалиста, мошенники часто пользуются утечками личных данных россиян. Это может быть номер телефона, адрес или фотографии. Несмотря на закон о защите персональных данных, такие сведения часто появляются в открытом доступе.

"К такой информации относятся очень прохладно и эти данные где только не попадаются", — отметил Денис Кусков.

Помимо номера телефона злоумышленники используют для составления портфолио на человека другую личную информацию. Это паспортные данные, кредитная история и даже страницы в соцсетях. Они могут выяснить имена близких, состав семьи, уровень дохода и использовать это для мошенничества.

Личные данные сложно хранить в секрете: их могут запросить при оформлении документов или кредита. Однако обезопасить себя возможно. По словам эксперта, не нужно оставлять личную информацию без веских поводов. Например, при оформлении дисконтных карт в магазинах. Кроме того, важно соблюдать осторожность в соцсетях и не публиковать посты, благодаря которым легко вычислить важные сведения.