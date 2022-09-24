В МИД РФ назвали предвзятыми слова Борреля о трибунале над россиянами
МИД РФ: Никто не наделял главу Евросоюза по дипломатии Борреля правом назначать виновных
В российском МИД заявили, что никто не наделял правом назначать виновных главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который высказался о "трибунале" над россиянами. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией", — заявили в МИД РФ изданию.
Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что высказывания Борреля в поддержку идеи некоего "трибунала для привлечения россиян к ответственности" по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием.
"Никто не наделял его правом назначать виновных", — добавили в министерстве.
При этом в МИД РФ напомнили о молчании Борреля в период "варварских обстрелов" Донецка 19 сентября, в которых погибли 16 человек, включая двух маленьких девочек. Как уточнили в ведомстве, это является свидетельством "полной утраты главой евродипломатии какой-либо объективности".
Как сообщал Лайф, Боррель призвал привлечь к ответственности всех "вовлечённых в эти референдумы". Он имел в виду голосование по вопросу присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению главного европейского дипломата, такой плебисцит "ни при каких обстоятельствах" не может считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях.
Напомним, референдум в ДНР о присоединении к России назначен на 23–27 сентября. Аналогичную дату выбрали власти Луганской Народной Республики. Вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в состав России.
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