В МИД РФ назвали предвзятыми слова Борреля о трибунале над россиянами

В российском МИД заявили, что никто не наделял правом назначать виновных главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который высказался о "трибунале" над россиянами. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией", — заявили в МИД РФ изданию.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что высказывания Борреля в поддержку идеи некоего "трибунала для привлечения россиян к ответственности" по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием.

"Никто не наделял его правом назначать виновных", — добавили в министерстве.

При этом в МИД РФ напомнили о молчании Борреля в период "варварских обстрелов" Донецка 19 сентября, в которых погибли 16 человек, включая двух маленьких девочек. Как уточнили в ведомстве, это является свидетельством "полной утраты главой евродипломатии какой-либо объективности".