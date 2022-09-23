Чижов ответил Боррелю на угрозы Москве трибуналом

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Москве якобы грозит трибунал из-за конфликта на Украине. Представитель РФ, завершающий миссию в Брюсселе, подчеркнул, что будет иначе.

"Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всём, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — приводит РИА "Новости" слова Чижова.