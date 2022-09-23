Чижов ответил Боррелю на угрозы Москве трибуналом
Постпред при ЕС Чижов: Трибунал будет не для россиян, а для киевского режима
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Москве якобы грозит трибунал из-за конфликта на Украине. Представитель РФ, завершающий миссию в Брюсселе, подчеркнул, что будет иначе.
"Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всём, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — приводит РИА "Новости" слова Чижова.
Как сообщал Лайф, Боррель призвал привлечь к ответственности всех "вовлечённых в эти референдумы". Он имел в виду голосование по вопросу о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению главного европейского дипломата, такой плебисцит "ни при каких обстоятельствах" не может считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях.
Напомним, референдум в ДНР о присоединении к России назначен на 23–27 сентября. Аналогичную дату выбрали власти Луганской Народной Республики. Вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Станислав Красильников